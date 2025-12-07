İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Ernest Muçi: Takımımla gurur duyuyorum

Göztepe deplasmanında attığı iki golle Trabzonspor'a galibiyeti getiren Ernest Muçi, Beşiktaş maçı öncesi takımın motivasyonunun daha da arttığını söyledi.

7 Aralık 2025 Pazar 23:27
Ernest Muçi: Takımımla gurur duyuyorum
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından karşılaşmada bordo-mavililerin 2 golünü de kaydeden Ernest Muçi, açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAKKINDA

Sonraki haftadaki Beşiktaş maçı için konuşan Muçi, "Takımımla gurur duyuyorum. Sezonun en son deplasmanlarına çıktık belki. Bu 3 puan bizim için büyük bir 3 puan olacak. Bu galibiyet bizi bir sonraki maç için daha aç olmaya itiyor. Benim adıma işler iyi gidiyor. Bunlar beni daha sıkı çalışmaya itiyor. Daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorum. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek." dedi.

