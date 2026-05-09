Ernest Muçi, Tüpraş Stadı'nda sahaya çıktı

Beşiktaş'tan sezon başında Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili formayla siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arnavut hücum oyuncusu, sezon başında Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında Shakhtar Donetsk, St. Patrick's ve Lausanne maçlarında görev yapmıştı.
25 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında oynanan ve 3-3 berabere biten maçta 1 gol atmıştı.
Eylül 2025'te Trabzon temsilcisine kiralanan Muçi, bu sezon 32 maçta 13 gol kaydetti.