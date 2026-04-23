Ernest Muçi'den sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin zorluk derecesine dikkat çeken Muçi, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tür aşamalarda her maç zor oluyor ve iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak kolay değil ama takım adına çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Yarı finaldeyiz. Yarı finali de kazanmak ve oradan da finale gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlık sürecine de değinen 23 yaşındaki oyuncu, "Ufak bir sakatlığım olmuştu. Bir iki hafta yürüyemedim bile ve benim için zordu ama gün gün daha iyi hissediyorum. Artık yavaş yavaş dakikalarım da artmaya başladı. Daha fazla süre alarak daha fazla takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.