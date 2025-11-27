Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Trabzonspor'a imza atan Ernest Muçi, şampiyonlukla ilgili düşüncelerini paylaştı. Attığı son dakika golüyle Başakşehir maçının 4-3 kazanılmasını sağlayan Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu ve burada devam etmek istediğini söyledi: "Önemli bir karşılaşmayı geride bıraktık. Bizim adımıza lig zirvesinde tepede kalabilmek için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. Şimdi aynı şekilde antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de odakladım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. Hocamız buraya geliş sürecimde benim adıma önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan birisiydi. Benimle görüşmesinde de bunu yineledi. Ona bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve tabiki devam etmek isterim. Tüm maçlarda en iyisini yapmak benim görevim. Takımımızın şampiyon olabilmek için elinde tüm imkanlar var, neden olmasın diye düşünüyorum ben zaten. O başarıya ulaşmak için bu durumu hayal etmek gerek. Trabzonspor, bu şehir ve bu kulüp iç içe geçmiş durumda. İnanılmaz bir ortam var. Neden olmasın diye düşünüyorum."