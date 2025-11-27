İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,45
  • EURO
    49,3404
  • ALTIN
    5674.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ernest Muçi'den Trabzonspor sözleri! ''Burada devam etmek isterim''
Spor

Ernest Muçi'den Trabzonspor sözleri! ''Burada devam etmek isterim''

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Trabzonspor'a imza atan Ernest Muçi, önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu dile getiren Ernest Muçi 'Burada iyi bir ortam var ve ben de odakladım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM27 Kasım 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Ernest Muçi'den Trabzonspor sözleri! ''Burada devam etmek isterim''
ABONE OL

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Trabzonspor'a imza atan Ernest Muçi, şampiyonlukla ilgili düşüncelerini paylaştı. Attığı son dakika golüyle Başakşehir maçının 4-3 kazanılmasını sağlayan Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu ve burada devam etmek istediğini söyledi: "Önemli bir karşılaşmayı geride bıraktık. Bizim adımıza lig zirvesinde tepede kalabilmek için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. Şimdi aynı şekilde antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de odakladım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. Hocamız buraya geliş sürecimde benim adıma önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan birisiydi. Benimle görüşmesinde de bunu yineledi. Ona bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve tabiki devam etmek isterim. Tüm maçlarda en iyisini yapmak benim görevim. Takımımızın şampiyon olabilmek için elinde tüm imkanlar var, neden olmasın diye düşünüyorum ben zaten. O başarıya ulaşmak için bu durumu hayal etmek gerek. Trabzonspor, bu şehir ve bu kulüp iç içe geçmiş durumda. İnanılmaz bir ortam var. Neden olmasın diye düşünüyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.