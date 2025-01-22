Ernesto Valverde: Daha iyi olan Beşiktaş'tı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İspanyol ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde, Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

"DAHA İYİ OLAN BEŞİKTAŞ'TI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Valverde, "3 gün önce maçımız vardı ama daha iyi olabilirdik. Beşiktaş'ın forvetlerini çok boş bıraktık. Galibiyete ihtiyaçları vardı ve agresif oynadılar. Bugün daha çok topa sahip olabilirdik. Sahada daha iyi olabilirdik. Fırsatlar da yakaladık. Atmosfer de çok güçlüydü. Bu şekilde oynamak zordu. Daha iyi olan Beşiktaş'tı ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ BİZE PROBLEM ÇIKARDI"

Beşiktaş'ın kendilerine problem çıkardığını söyleyen Valverde şunları kaydetti:

"4 gol yediysek bir şeyler kötü gitmiştir. Beşiktaş bugün bize problem çıkardı. Kontraataklarda pozisyon verdik. Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları ve iyi teknik direktörü var. Bugün Beşiktaş daha istekli olan taraftı. Bizim bunlardan ders çıkarıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Osasuna'ya karşı kazandık ama bugün kaybettik. Çünkü Beşiktaş daha güçlüydü. Biz de güçlü bir takımız, Beşiktaş da güçlü takım. Sonucu kabul ederek önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sezon için en farklı mağlubiyeti aldık. Rakiplere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa'da her zaman güçlü olmalısınız. Ben her zaman kazanmayı isterim. Beşiktaş'ın da sorunları vardı ama iyileştiler. Öğrenmemiz gereken konular var."

"DAİMA HÜCUMU DÜŞÜNÜYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Valverde, "Biz daima ileriye bakan bir takımız. Daima hücumu düşünüyoruz. 3-1 gerideyken oyuncularımla 'ileriye atak yapmalıyız' diye konuştuk. Averaj önemli ama Beşiktaş 3 oyuncuyla çok atak yakaladı. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE DESEM BEŞİKTAŞLILAR, BEŞİKTAŞ DESEM F.BAHÇELİLER KIZACAK"

Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçla Beşiktaş mücadelesini kıyaslayan Valverde, "Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var. O gün kazandık, bugün kaybettik. 'Fenerbahçe daha iyi' desem Beşiktaş taraftarı, 'Beşiktaş daha iyi' desem Fenerbahçe taraftarları kızacak." dedi.

"SIRADIŞI BİR ATMOSFER VARDI"

Tüpraş Stadı'nda taraftarların oluşturduğu atmosfere değinen Valverde, "Sıradışı bir atmosfer vardı. Böyle atmosferi ben de seviyorum. Rakip ve hakem için zorlayıcı bir atmosfer ama böyle atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.