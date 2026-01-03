İSTANBUL 13°C / 12°C
  Erokspor, Bursaspor'u deplasmanda farklı geçti
Spor

Erokspor, Bursaspor'u deplasmanda farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 105-77 mağlup etti.

3 Ocak 2026 Cumartesi 20:23
Erokspor, Bursaspor'u deplasmanda farklı geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 105-77 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 13, Parsons 9, Berk Can Akın 6, Konontsuk 18, Nnoko 14, Bora Satır, Delaurier 6, Crawford 5, Yesukan Onar, King 6

Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons 14, Cornelie 13, Egehan Arna 12, Love 3, Crawford 18, Erten Gazi, Galloway 14, Thomas Akyazılı 5, Thurman 8, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 10

1. Periyot: 13-31

Devre: 40-63

3. Periyot: 57-84

  • Safiport Erokspor
  • Bursaspor Basketbol

