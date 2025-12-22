İSTANBUL 12°C / 9°C
  Erokspor, Büyükçekmece Basketbol'u farklı yendi
Spor

Erokspor, Büyükçekmece Basketbol'u farklı yendi

Safiport Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış mücadelesinde Safiport Erokspor, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 mağlup etti.

Safiport Erokspor bu sonuçla ligde 12. maçında 6. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 12. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Halil Erkoç

Safiport Erokspor: Pangos, Cornelie 5, Egehan Arna 15, Simmons 8, Love 21, Crawford 26, Galloway 6, Ahmet Düverioğlu 3, Thurman, Erten Gazi 2, Metehan Akyel

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, Vuurst 11, Can Kaan Turgut, Bruinsma 9, Bandaogo 5, Pusica 4, Doğan Şenli 7, Johnson 15, Myers 1, Yiğit Özkan, Metin Türen

1. Periyot: 29-18

Devre: 50-36

3. Periyot: 73-58

5 faulle oyundan çıkanlar: Dk. 36.38 Simmons, Dk. 37.15 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor)

  • Safiport Erokspor
  • Galibiyet
  • Basketbol Süper Ligi

