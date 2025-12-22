Erokspor, Büyükçekmece Basketbol'u farklı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış mücadelesinde Safiport Erokspor, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 mağlup etti.
Safiport Erokspor bu sonuçla ligde 12. maçında 6. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 12. maçında 11. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Halil Erkoç
Safiport Erokspor: Pangos, Cornelie 5, Egehan Arna 15, Simmons 8, Love 21, Crawford 26, Galloway 6, Ahmet Düverioğlu 3, Thurman, Erten Gazi 2, Metehan Akyel
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, Vuurst 11, Can Kaan Turgut, Bruinsma 9, Bandaogo 5, Pusica 4, Doğan Şenli 7, Johnson 15, Myers 1, Yiğit Özkan, Metin Türen
1. Periyot: 29-18
Devre: 50-36
3. Periyot: 73-58
5 faulle oyundan çıkanlar: Dk. 36.38 Simmons, Dk. 37.15 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor)