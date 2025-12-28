İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erokspor sahasında galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Erokspor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 97-94'lük skorla mağlup etti.

AA28 Aralık 2025 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Erokspor sahasında galip
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 97-94 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis

Safiport Erokspor: Pangos 9, Simmons 11, Cornelie 26, Egehan Arna 23, Love 8, Crawford 6, Erten Gazi, Galloway 11, Thurman, Metehan Akyel 1, Ahmet Düverioğlu 2

Karşıyaka: Young 12, Samet Geyik 21, Manning 8, Alston 6, Moody 18, Sokolowski 9, Serkan Menteşe 2, Gordic 4, Bishop 9, Ege Özçelik, Mert Celep 5

1. Periyot: 20-23

Devre: 46-41

3. Periyot: 70-61

  • KARŞIYAKA
  • Safiport Erokspor
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.