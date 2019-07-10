Erol Bedir: Yasir Subaşı ve Ozornwafor kampa katılacak

TRT Spor’a konuşan Bedir, Fenerbahçe’den Yasir Subaşı ve Galatasaray’dan Ozornwafor ile anlaştıklarını açıkladı.

Erol Bedir’in açıklamaları şu şekilde:

“Yasir Subaşı, Deniz Türüç transferinden bağımsız olarak bize gelecek. Fenerbahçe'yle anlaştık. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ozornwafor için de Galatasaray'la anlaştık. Bugün ya da yarın kampa katılacaklar.

Deniz çok akıllı, pırıl pırıl bir çocuk. Türkiye'de oynayan bir futbolcu, 'Ben Fenerbahçe'ye gitmem diyebilir mi?'. Fenerbahçe, Türkiye'nin en köklü camialarından biri. Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynamama lüksü olamaz. Oyuncumuz nereyi isterse oraya göndeririz.

Transferde 24 saat değil, 24 dakika bile çok önemli. Aklınızın ucundan bile geçmeyen oyunculara teklifler gelebiliyor. Bekleyip görelim, bir hafta içinde Deniz'in gideceği veya gitmemesi halinde sözleşmesinin uzatıldığını göreceğiz.”