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Spor

Erol Bilecik: Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

7 Ocak 2022 Cuma 23:27 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 23:27
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmadaki hakem yönetimi Malatyaspor cephesinde öfkeye neden olurken, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten de bir paylaşım geldi.

Bilecik paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!

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