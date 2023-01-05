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Spor

Erol Bulut: 1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir FK'yı ağırlayan Gaziantep FK'da, teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
Erol Bulut: 1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum" dedi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Maçı ilk ve ikinci yarıda ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlk yarıda gol pozisyonlarına girildiğini belirten Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yarıda bizim kaçırdığımız rakibin değerlendirdiği bir gol oldu. Ama ikinci yarıda sonuna kadar zorlayan ve savaşan bir Gaziantep FK vardı. İkinci yarı yeterince pozisyona girdik. Maalesef bir tanesini değerlendirdik. Sonuçta beraberlik çıktı. 1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum."

Bulut, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF), Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının VAR kayıtlarının yayınlamasına ilişkin olarak da "Hakemle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuçta gerekenler hafta boyunca konuşuldu. Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek futbolcumuza cevap veriyor. O da çok şık değil futbol adına." dedi.

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