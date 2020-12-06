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Spor

Erol Bulut: 6 puanlık bir maç olacak

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç öncesi açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2020 Pazar 18:37 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 18:37
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Denizlispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Erol Bulut, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık geçen hafta. Moraller bozuldu. Bizim hatalarımızdan dolayı rakibin pozisyonları oldu. Geçen hafta biz de pozisyon yakaladık ama 3 tanesini değerlendirebildik. İyi olmayan bir oyundu. Oyuncularımızla oturup bunu konuştuk. İyi bir çalışma yaptık. Hedefimiz burada 3 puan almak. 7-8 eksiğimiz olsa da 3 puanı alıp İstanbul'a dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç teknik patronu, "6 puanlık bir maç olacak. Ligimizde 40 haftalık bir periyot var. 11. haftadayız. Daha çok zor maçlar olacak. Bugün o maçlardan biri. Bu zorlu maçı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı

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