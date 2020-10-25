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Spor

Erol Bulut açıkladı! Serdar Aziz neden kadroda yok?

Fenerbahçe'de Trabzonspor'a karşı oynanacak karşılaşmada kadroya alınmayan Serdar Aziz için teknik direktör Erol Bulut açıklamada bulundu. Bulut, Serdar için, 'Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız.' dedi.

25 Ekim 2020 Pazar 18:51 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 18:51
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de maç öncesi bir son dakika gelişmesi yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de çıkması beklenen Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroya alınmadı.

"SERDAR AZİZ BAĞIRSAK ENFEKSİYONU GEÇİRDİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz; yapmamız gerekeni biliyoruz, kazanmak istiyoruz. Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

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