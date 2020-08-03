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Spor

Erol Bulut Alanyaspor'a veda etti

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:14
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 Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti. Bulut, "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.

Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.

Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarlarımızla, 2010-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik.

Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.

Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında başarılar dilerim."

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