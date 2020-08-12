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Spor

Erol Bulut alkışlattı! Filip Novak ilk kez Samandıra'da

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve yeni sezon için Fenerbahçe'yle anlaşan Filip Novak ilk antrenmanına çıktı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:33 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:33
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut'un yeni transfer Novak'a "hoş geldin" diyerek, takım arkadaşlarına alkışlattığı belirtildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Novak'ın, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı antrenmanın, iki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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