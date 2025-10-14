İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8245
  • EURO
    48,6124
  • ALTIN
    5583.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Spor

Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün gerçekleştirilen imza töreninin ardından bugün takımla ilk antrenmanına çıkarak Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

IHA14 Ekim 2025 Salı 18:41 - Güncelleme:
Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
ABONE OL

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün gerçekleştirilen imza töreninin ardından bugün takımla ilk antrenmanına çıkarak Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından dün düzenlenen imza töreni ile Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımın başına geçen Bulut, bugün takımla birlikte ilk antrenmana çıktı. Milli maç arasının ardından hafta sonu deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da bu maçın hazırlıklarına başlandı. Yeni teknik direktörü ile ilk antrenmanına çıkan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, 6'ya 2 top kapma ve sürat antrenmanı yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.