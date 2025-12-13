İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erol Bulut: Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor
Spor

Erol Bulut: Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor

Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk 15-20 dakikadaki bireysel hataların sonuca doğrudan etki ettiğini söyledi

IHA13 Aralık 2025 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Erol Bulut: Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor
ABONE OL

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Böyle takımlara karşı kendi evinizde kontrataktan üç gol yerseniz kazanmanız zor oluyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, alınan sonucun kendileri adına istedikleri bir sonuç olmadığını söyledi. Karşılaşmanın iki ayrı devre olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, ilk dakikalarda yapılan hataların maçın seyrini belirlediğini belirterek, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırmamız gereken iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada çıkarken kaptırdığımız toplar nedeniyle kontrataktan yediğimiz ilk iki gol, hatta üçüncü gol rakibi öne geçirdi" diye konuştu.

İkinci yarıda skoru değiştirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Bulut, "İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik, attığımız bir gol oldu. Ancak yine kontrataktan yediğimiz dördüncü gol var" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜ BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALARDAN"

Galatasaray karşısında yapılan bireysel ve pas hatalarına dikkat çeken Bulut, "Böyle takımlara karşı kendi evinizde çıkarken üç golü kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor. Rakip 6-7 pozisyona girdi, dört gol attı. Bunların üçü bizim yaptığımız hatalardan ya da pas hatasıyla kaptırdığımız toplardan geldi. Kaliteli Galatasaray ile kendimizi kıyaslamayacağız. Sonuçta arada kalite farkı var. Takım kalitesi var, bireysel kalite farkı var" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor"

Antalyaspor'un zor bir süreçten geçtiğini belirten Bulut, devre arası planlamasına da değinerek, "Devre arasına kadar oynayacağımız bir maçımız daha var. Ondan sonra kulüp olarak, takım olarak neler yapabiliriz ona bakacağız. Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz, futbolcularla birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arasında bazı problemleri çözüp takımı daha iyi bir noktaya taşıma fırsatımız olur" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.