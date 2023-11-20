Erol Bulut: Arda Güler, kalitesini gösterecektir

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞTI VE GELİŞTİ"

18 yaşındaki genç yıldız için, "Teknik olarak harika bir oyuncu" diyen Erol Bulut, "Fenerbahçe'de çalıştığım dönemde, Arda Güler 15 yaşındaydı ve ilk kez A Takım'la antrenmana çıktı. O zamanlar teknik kalitesini göstermişti. Ama teknik kaliteye sahip olmak üç ya da dört yıl içinde Real Madrid'e gidebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çok çalıştı ve gelişti. Fenerbahçe'de birçok maça çıktı ve ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Bence Real Madrid'de de şans bulacak ve bunu iyi değerlendirecek. İyi maçlar çıkardığında "uçacak" biri değil, ayaklarını yere sağlam basacaktır" dedi.

Erol Bulut ayrıca, "Arda Güler, kalitesinin farkında. Real Madrid'de futboluna çok daha fazlasını katacaktır." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle henüz İspanyol devinin formasını giyme şansı bulamadı.