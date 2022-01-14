Erol Bulut: Basit hatalar yaptık

AA 14 Ocak 2022 Cuma 22:49 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 22:49

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlk yarıda savunma anlamında istediğimizi oynasak da hücumda bunları yapamadık." dedi.

İlk yarıda yakaladıkları geçişleri değerlendiremediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın zaten üzerimize geleceğini biliyorduk ama maalesef önde topu çok fazla ve çok çabuk kaybettik. Basit hatalar yaptık. Oyuncularıma merkezde topu fazla kullanmamamız gerektiğini söylesem de bu şekilde kaybettiğimiz topla golü yedik. Rakibe fazla gol pozisyonu vermedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.