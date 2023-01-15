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Spor

Erol Bulut: Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz

Spor Toto Süper Lig2in 19. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2023 Pazar 22:13 - Güncelleme:
Erol Bulut: Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz
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Gaziantep FK teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası acıklamalarda bulundu.

Mücadeleyle ilgili konuşan Erol Bulut "70. dakikada kadar iyi oynayan Gaziantep var, önde olması gereken Gaziantep var. Pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızıdan sonra maç bizim için bitti. Fenerbahçe'nin üstüne gidemedik. Rakip topu tuttu. Fenerbahçe maçından puan almamız lazımdı. 11 puan son dakikalara gitti." dedi.

Büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen ve istifa kararı alan yönetime

göndermede bulunan Erol Bulut "Gol atmadan sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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