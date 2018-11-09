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Erol Bulut: Bizim açımızdan mükemmel bir maç oldu

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı. Evkur Yeni Malatyaspor haftanın açılış maçında Trabzonspor'u sahasında konuk etti. Sarı Kırmızılı ekip, taraftarının da desteği ile Trabzonspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı. Yeni Malatyaspor lig tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başardı.

Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut önemli değerlendirmeler bulundu.

İşte Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları:

"Şemdinli'de mühimmat deposu patladığı üzücü haberini aldık. Yaralılarımız var, umarım şehidimiz yoktur. İyi çalıştık bu hafta, futbolcularıma teşekkür ediyorum, çalışmalarımızı sahaya yansıttılar."

"5-0'lık galibiyet bekliyor muydunuz derseniz, evet beklemiyordum. Daha zor geçmesini bekliyordum. Bizim açımızdan mükemmel bir maç oldu muhteşem taraftarımızın önünde."

"Futbolda herkesin ofansif futbol, gol atmak hoşuna gider. Taraftarın da, hocaların da. Benim şöyle bir sözüm var, iyi oyun sizi galibiyete ulaştırır ama iyi defans hedefe ulaştırır. Umarım böyle defans yapmaya devam ederiz."

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