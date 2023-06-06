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Spor

Erol Bulut: Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum

Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut İngiltere'de basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Bulut, 'Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.' dedi.

6 Haziran 2023 Salı 16:07 - Güncelleme:
Erol Bulut: Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum
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48 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut, kulübün geçen sezon sonunda yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon öncesi hedeflerini paylaşan 48 yaşındaki çalıştırıcı "Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bir teknik direktör olarak hedefsiz hayatta kalamazsınız." dedi.

Öncelikle antrenmanlarda takımı gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Bulut "Her gün çok çalışmalı, disiplinli olmalı ve birbirimize saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde bitiren kulübün geçen sezon sonunda yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da söyledi.

Kaybetmeyi sevmediğini vurgulayan Cardiff City teknik direktörü "Üç puana ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Kazanamazsak en azından kaybetmemeliyiz." diye konuştu.

Championship'in zor bir lig olduğunu kaydeden Bulut "İşimiz kolay olmayacak. Premier Lig'den düşen takımlar da güçlü takımlar ama burası onlar için de zor olacak." açıklamasında bulundu.

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