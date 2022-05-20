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Spor

Erol Bulut: Bu sezon evimizde 40 puan topladık

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 23:11 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son maçlarından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının gösterdiği performans ve istekten memnun olduğunu söyledi.

İç sahada 40 puan topladıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

Ligin son maçını oynadık. Galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Gösterilen performans, istek ve arzu güzeldi. Galibiyet uzun bir aradan sonra iyi geldi. Ligimizde bu sezon evimizde 40 puan topladık. Maalesef bunu deplasmanda gösteremedik. Hatalarımı görerek, seneye inşallah bu hataları yapmayız. Herkesin bu hatalardan ders çıkarması lazım. Bunları kendi içimizde eksisiyle artısıyla konuşacağız. Rizespor'a geçmiş olsun diyorum. 19 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız.

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