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Spor

Erol Bulut: Championship, benim için yeni bir mücadele

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Erol Bulut: Championship, benim için yeni bir mücadele
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Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, "Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Cardiff City Stadı'nı gezen 48 yaşındaki teknik adam, açıklamalarda da bulundu.

Bulut, "Ligde kulüp olarak daha iyi bir pozisyonda yer almak adına her şeyi yapacağım. Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

Her zaman bir hedefle yola çıktığını aktaran Bulut, "Maçlarda stadı dolu görmek istiyoruz. Başarılı olmak için taraftara ihtiyacımız var. Bu statta büyük zaferlere ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut, gerek Türkiye'den gerekse de yurt dışından birçok teklif aldığını kaydederek, "Championship, benim için yeni bir mücadele. Daha önce Türkiye'de başarılı olabildiğimi gösterdim ve umarım burada da başarı olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Championship hakkında da konuşan Bulut, "Zor bir lig. Çok iyi takımlar var. Premier Lig'den düşen takımlar da güçlü. Onlara karşı da savaşarak ligde iyi bir pozisyona ulaşmak için mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan KKTC'li iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı.

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