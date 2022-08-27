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Spor

Erol Bulut: Devre arasında ne konuştuğumuzu söylemesem iyi olur

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin ardından konuştu.

Bulut, "Zor maç olacağını biliyorduk. Bu takım Trabzonspor'a 5 gol attı. Daha fazla da atabilirdi. Maça iyi başladık. Gol attığımızda bir rahatlık geliyor. Tempon düşükse sonuçta karşında oynayan başarılı bir takım. İkinci yarı başka bir takım gördük. Hem sistemi değiştirdim hem de yeni oyuncular sahaya sürdük. Gollerimizi ve pozisyonlarımızı iyi değerlendirdik." dedi.

Genç teknik adam, devre arasında oyuncuları ile ne konuştuğu şeklinde gelen soruya ise, "Devre arasında ne konuştuğumuzu söylemesem iyi olur. Biraz sert konuştum. Olması gerekiyor maalesef. Şimdi 5-2 yendik diye her şey mükemmel değil. Eksiklerimiz var onları geliştirmemiz lazım." diye karşılık verdi.

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