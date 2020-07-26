26 Temmuz 2020 Pazar 00:42 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 00:44

İttifak Holding Konyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligi 5’nci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ligi 5’inci sırada bitirerek Avrupa Ligi’ne gitme şansı doğduğunu belirten Erol Bulut, ”Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk.

AVRUPA ŞANSI DOĞDU



İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5’nci sırada bitirerek, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Erol Bulut maç sonunda 'Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz' şeklindeki soruya ise; "Çarşamba günü final var, finalden sonra bir şeyler netleşir." yanıtını verdi.