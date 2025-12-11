İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Erol Bulut: Galatasaray karşısında en iyisini göstermemiz gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut oynanacak maç hakkında açıklamalarda bulundu.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 12:29
Erol Bulut: Galatasaray karşısında en iyisini göstermemiz gerekiyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Teknik direktör Bulut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta galibiyeti hak etmelerine rağmen Alanyaspor deplasmanından bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ın kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken Bulut, "Artık 10 günde 3 maç oynamak normal hale geldi. Galatasaray bu tempoya alışık bir takım. Yorgun olacağını düşünmüyorum. Biz kendimize bakmamız lazım. Galatasaray'ı iyi analiz edip ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Bulut, iç sahadaki maçlarda puan ve puanlar almak istediklerini dile getirerek, "Karşımızda iyi bir takım var. Antalyaspor olarak Galatasaray karşısında her şeyimizin en iyisini göstermemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kulandı.

Takımın reaksiyon göstermeye başladığını anlatan Bulut, "Göztepe, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında iyi performanslar gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha da geliştirebiliriz. Her gün çalışıyoruz. Bu hafta Galatasaray'a karşı istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Taraftarın hem iç hem de dış sahada kendilerini desteklediğini kaydeden Bulut, Galatasaray maçıyla beklentilerine cevap vermek istediklerini ifade etti.

