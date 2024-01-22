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Spor

Erol Bulut geri dönüyor! Kendisi açıkladı

Erol Bulut, Cardiff City'de kötü gidişatın ardından ayrılığa hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Erol Bulut haberinin detayları...

22 Ocak 2024 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
Erol Bulut geri dönüyor! Kendisi açıkladı
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İngiltere Championship'te mücadele veren Cardiff City, kötü gidişatı durduramıyor. Son dönemlerde iki ileri, bir geri şeklinde ilerleyen İngiliz ekibinde ayrılık çanları çalıyor. Takımın teknik direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda istifa sinyalleri verdi.

EROL BULUT GERİ DÖNÜYOR!

Erol Bulut, pek çok şeyden memnun olmadığını ve yakında geleceği hakkında karar vereceğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, takımın transferlere ve değişime ihtiyacı olduğunu belirtirken, ayrılık belirtileri yükseldi. Erol Bulut'un yakında istifa edip, yurda döneceği belirtiliyor.

PATRON KALMASINI İSTİYOR!

Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, yola Erol Bulut'la devam etmek istiyor. Ada basını; Dalman'ın tecrübeli çalıştırıcıdan memnun olduğu ve kalmasını istediğini yazdı. Öte yandan başkanın, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için harekete geçeceği belirtildi.

PUAN DURUMU

Erol Bulut'lu Cardiff City, 28. haftanın sonunda ligde 37 puanla 14. sırada bulunuyor.

Star Gazetesi

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