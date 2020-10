DHA 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:18 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:23

1907 Tribünü'nde düzenlenen basın toplantısında Bulut, sarı-lacivertli formayı 4 sene terlettiğini belirterek, şu an teknik direktör olarak Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

ALİ KOÇ: GÖNLÜMÜZDE OLAN TEK TÜRK HOCA EROL HOCAYDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başka takımlarda hocaların değiştiğini ancak Fenerbahçe olunca işlerin değiştiğini belirterek, 'Ersun hocamızla yollar ayrılınca pandemi dönemiydi. 'Koskoca Fenerbahçe bu kadar zamanda bir hoca bulamadı' şeklinde yazılar yazıldı. Yapacağımız tercihin doğru olmasını istemiştim. Hayalim bir hoca seçmek ve devam etmekti ama olmadı. O dönem Emre ile konuştuk. Emre, yanına futbol oynama sistemini beğendiği bir hoca ismini koymuştu. O kişi olmamıştı aynı görevi yerine getirecek Tahir Karapınar oldu. Bu dönemi geçirirken yepyeni bir hocamız olsun şeklide hayal ediyorduk. Pek çok hocayla görüştük. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol hocaydı. Erol hoca doludizgin Alanyaspor'la başarılı sonuçlara imza atıyor, kupa finaline gidiyordu. Sonrasında Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu arayarak hoca ile görüşmek istediğimizi söyledim. 'Görüşmemenizi tercih ederim' dedi. Sonra enteresan birkaç gelişme oldu. Yapay zeka kullanılarak sadece istatistikler ve rakamlarla bizimle adı geçen hocaların incelemesini yapan bir ekip geldi. Onlar bize bir şeyler sundular. Yurt dışından gelen rapora baktığımız zaman hocamız, yapay zekada açık ara önce çıkıyordu. Bekleme kararı aldık ve iyi ki de beklemişiz ki bugün karşınızdayız' dedi.

'EROL BULUT, FENERBAHÇE'DE KARİYERİNİN ZİRVESİNE ULAŞACAK'

Erol Bulut ile son 2-3 aydır mesai içinde olduklarını ve vakit geçirdiklerini kaydeden Ali Koç, 'Hocamla Emre'nin muhabbetlerini görme fırsatım oldu. Tabii geldikleri yer itibarıyla ters düşerlerse ne olur diye sorduk. Hocamız bakıyorum benim inancım kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de ulaşacak. İki tarafın kimyasının oluştuğu bir ortam gördük ve konuştuk. İlkeleri ve prensipleri şahsımla çok uyuştu. Bununla beraber bünyemize katıldı. Aynı Emre'de olduğu gibi kolay bir anlaşma süreci yaşadık. Hocamı başkaları da istiyordu. Biraz geç kalsak hocam da eldeki kuş değil daldaki kuş olacaktı. Söz konusu Fenerbahçe olunca çok da fazla düşünmedi. İnşallah bu forma ile çok şampiyonluk yaşayacaktır' diye konuştu.

'HOCA KENDİNE HAS BİRİ. BAKMAYIN BÖYLE YUMUŞAK GÖRÜNDÜĞÜNE, YUMRUĞU MASAYA VURABİLİYOR'

Ali Koç, alınan başarısız sonuçların sadece teknik direktöre mal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Hoca istediği kadar takımı iyi yönetsin biz maaşları ödeyemezsek olumsuz. Samandıra'da istenilen havayı oluşturamazsak yine başarı gelmez. Başarının geleceğine gönülden inanıyorum. Hocam gelirken kendi ekibi ile de geldi. İletişimci, kaleci antrenörü, performans hocası var. Bizim ekiple hocanın nasıl kaynaşacağını çok merak ettim. Benim koymak istediğim sistemde kulübün kendi ekibi olmasıydı. Her giden hocayla sil baştan yapmamaktı. Hoca kendine has biri bakmayın böyle yumuşak göründüğüne yumruğu masaya vurabiliyor. Buradaki en önemli şey buradaki 3 insanın birbirini tamamlaması. Bir tane ricam var hocamdan, her kesin her an oynayabileceğini bilmesi lazım. Kulübe ile saha arasında müthiş bir rekabetin olması. Hoş geldin diyorum, bizim parçamızsın. İyi ki beklemişiz hayırlı uğurlu olsun. Hep birlikte senin liderliğinde güzellikler yaşayalım' şeklinde konuştu.

'POZİTİF BAKMAMDAKİ EN BÜYÜK FAKTÖR HOCAMDA VE OYUNCULARIN GÖZÜNDEKİ IŞIK'

Ali Koç, çok travma yaşadıkları için kendisinin temkinli olduğunu belirterek, 'Emre travmanın bir kısmını yaşadı. Benim pozitif bakmamdaki en büyük faktör hocamda ve oyuncuların gözündeki ışık. Maça gelince de etrafımdaki kişilerin duygu, düşünceleri benim umutlu bakmamı sağlıyor. Trabzonspor maçının ilk yarısı bittiğinde 'eyvah, haftaya tanıtımlar var' dedim. Tökezlediğimiz zamanlar olacak, şükretmeyi biliyoruz iyi gidiyoruz' dedi.

'SEÇİMLERİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Gelecek yıl yapılacak seçimi düşünmediğini ifade eden Ali Koç, 'Tek düşündüğüm yola çıktığımız hedeflere ulaşmak. 2 dönem dedik ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymaz. Zamanı gelince bakacağız. Tekrar söylüyorum seçimlere ne kadar süre kalırsa kalsın, ne kadar çok aday çıkarsa çıksın her 3 senede seçimler rastlıyor. Biz iyi giderken birileri çıktı aday oldu gidişimizi engelledi modunda değilim. Aday olma niyetinde olan kim varsa aday olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı işler için 6 sene gerekiyordu. 6 sene olup olmayacağını göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'GÖKHAN GÖNÜL, FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞINDA İÇİM PARÇALANDI'

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den ayrıldığı zaman içinin parçalandığını belirten Ali Koç, 'O'nun ne kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmekte çabaladığını, aldığı parayı oynadığı seneye bölersek en az ücret alan oyunculardan biri çıkar. Bizden ayrılış şekli paradan dolayı yansıtılması, buraya Beşiktaş ile geldiğinde tribünlerde yaşanan olaylar içimi acıtmıştı. Ben dikkat ederseniz her türlü taraftar tepkisini almayı bile göze alıp Gökhan ile ilgili düşüncelerimi iletmiştim. O forma ona yakışıyor, kaptan olmakta yakışıyor. Benim başkanlığımda dönmüş olması memnun etti. Allah nazardan korusun. Şimdiye kadar çok iyi gidiyor. Fenerbahçe Başkanı olarak Gökhan'ın aramızda olması beni ziyadesiyle mutlu ediyor' diye konuştu.

EROL BULUT: 29'UNCU ŞAMPİYONLUK İNŞALLAH BİZE NASİP OLUR

Emre Belözoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan Erol Bulut, '4 sene Fenerbahçe formasını terlettim. Şu an teknik direktör olarak karşınızdayım onun mutluluğunu yaşıyorum. Başta Başkan Ali Koç ve yöneticiler olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce beni nelerin beklediğinin farkındaydım. Alanyaspor ve Malatyaspor ile kıyaslanamayacak. Burada oynadım, şampiyonluk yaşadım. Sonuçta ben ve ekibim, 29'uncu şampiyonluğu bu sene taraftarımıza camiamıza yaşatmak istiyoruz, inşallah bu bize nasip olur' dedi.

'İLK 6 HAFTAYA BAKTIĞIMIZDA HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ'

Erol Bulut, 18 yeni transfer yaptıklarını hatırlatarak, 'Kısa bir süreç içerisinde toparlamamız gerekiyordu. Bu da 8 haftalık süreç oluyor ama 4 haftalık periyodumuz vardı. Her hafta gelen ve giden oyuncular oldu ama ilk 6 haftaya baktığımızda her şey istediğimiz gibi. Ufak tefek eksikler var gidermeye çalışacağız. İstediğimiz futbol hücum anlamında iyiye gidiyor, defansta ufak hatalar oluyor ama gidereceğiz. Önümüzde Antalyaspor ve Konyaspor maçları var. Milli maç arasından sonra biraz daha üzerinde koymuş bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz. Bu iş Emre'nin de söylediği gibi 'ben değil biz.' Biz olarak bunu başarmak istiyoruz' diye konuştu.

'KİMDEN DAHA İYİ VERİM ALABİLİYORSAK YOLA ONUNLA DEVAM EDECEĞİZ'

Erol Bulut, önemli olanın Fenerbahçe'nin başarısı olduğunu belirterek, 'Fenerbahçe'nin başarısı için ilk 11'i kuruyoruz. Zaman zaman futbolcularınız istediğiniz performansı gösteremeyebiliyor. Önemli isimler takımımızda var ama onların da performansları düşebiliyor. Biz de ona göre değişim yapıyoruz. Her futbolcu hazır olmak zorunda ve ben de kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Kimden daha iyi verim alabiliyorsak yola onunla devam edeceğiz. Teknik ekip çok geniş olduğundan biz de 11 çıkarabiliriz. Ben ve yardımcılarım futbolcularla bireysel görüşüyoruz. 46 maçlık bir sezondan bahsediyoruz. Bazı futbolcu 2-3 afta üst üste oynayıp dinlenecek diğer futbolcu yerini alacak. Bu zamana kadar öyle oldu bundan sonra da o şekilde devam edecek' şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİ FENERBAHÇE İÇİN YAPACAĞIMIZI HERKESİN BİLMESİNİ İSTİYORUM'

Fenerbahçe'de görev yapan bazı kişilerle uzun yıllar tanıştığını ifade eden Erol Bulut, Emre Belözoğlu ile bir anısını paylaştı. Erol Bulut, şunları dile getirdi:

'Bir zamanla Emre ile Newcastle'da takım arkadaşı olacaktık. Oraya gittiğimizde birlikte aynı evde kalıyorduk, antrenman yapıyorduk. Gerçekleşmedi. Takım 2 maç kaybedince hoca gönderildi ve bizim iş de suya düştü. Tabii ki güçlü karakterler var etrafımda. Ben de dominant bir karakterim. Her şeyi konuşarak çözüyoruz. Bu zamana kadar bir sorun yaşamadık yaşayacağımızı da düşünmüyorum. Her şeyi Fenerbahçe için yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum.'

'UYUM SÜRECİ HALA DEVAM EDİYOR BAZI ARKADAŞLARDA'

Her şeyin iyiye gittiğini dile getiren Erol Bulut, 'Eksikler hala var, uyum süreci hala devam ediyor bazı arkadaşlarda. Milli maç arasında sonraki dönemde daha iyi olacaktır. 18 kişi transfer ettik. Yeni bir takım kurduk. İlk zamandan beri bir arada çalışmama sıkıntısını yaşadık ama her şeyin doğru yolda seyrettiğini düşünüyorum. Futbolcularımızın karakterine baktığımızda çok müthiş karakterler takıma takviye yaptık. İletişim, arkadaşlık bu gerçekten çok iyi takımda. Biz zaten takımı sabah erken saatlerde çağırıp öğleden sonra bırakıyoruz ve bu kaynaşmayı sağlıyor' dedi.

'DURAN TOP ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR'

Erol Bulut, antrenmanlarında bir günü duran toplara ayırdığını belirterek, 'Bunu Malatyaspor ve Alanyaspor'da da aynı şekilde yapıyordum. Duran top çok önemli bir faktör. Oyunun kaderini değiştiriyorsunuz. Erken alıp erken gol atarsanız maç farka gidiyor' diye konuştu.

'ALTYAPI ÜLKEMİZDE BİRAZ DAHA FARKLI'

Almanya'da doğup büyüdüğünü hatırlatan Erol Bulut, altyapılar ile ilgili olarak şunları dile getirdi:

'Altyapı ülkemizde biraz daha farklı. Emre de bununla ilgili çok iyi çalışmalar yaptı. Türkiye'de sadece Altınordu bunu en iyi şekilde yapıyor. Çıkardıkları birkaç futbolcuyu yurt dışına sattılar, Türkiye'de de var. Alanya'da sezon başından bir hafta önce alt yapıdaki oyuncuları görmek için başladım. Aradaki farkı görmelerini istedim. Orada nasıl bir futbolcu yetiştiriyorsanız A takıma monte edilebilir düzeyde olması gerekiyor.'