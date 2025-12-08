İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Erol Bulut: Her puan altın değerinde

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Corendon Alanyaspor maçının ardından, 'Deplasmanda alınan her puan altın değerinde. Takım adına mutluyum, futbolcuları tebrik ediyorum bugün gösterdikleri performanstan dolayı.' dedi.

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 23:40 - Güncelleme:
Erol Bulut: Her puan altın değerinde
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "90 dakika iki takım adına iyi mücadele olduğunu düşünüyorum. Sadece eksik olan gollerdi. Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi; ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik. Zor bir dönemden geçiyoruz. Deplasmanda alınan her puan altın değerinde. Takım adına mutluyum, futbolcuları tebrik ediyorum bugün gösterdikleri performanstan dolayı' dedi.

"GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Haftasonu kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için açıklamalarda bulunan Bulut, "Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçları her zaman farklı seyredebiliyorsunuz. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu, taraftarımız, futbolcularımız bir olalım. Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah hafta sonu bizim adımıza güzel bir maç olacak' şeklinde konuştu.

