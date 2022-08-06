İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2022 Cumartesi / 9 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erol Bulut: İlerleyen haftalarda daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz
Spor

Erol Bulut: İlerleyen haftalarda daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA6 Ağustos 2022 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, iyi başladıkları maçta rehavete kapılıp topu rakibe bıraktıklarını ve küçük hatalardan dolayı rakibe penaltı verdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep FK'yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, iyi başladıkları maçta rehavete kapılıp topu rakibe bıraktıklarını ve küçük hatalardan dolayı rakibe penaltı verdiklerini söyleyerek, "Sezonun ilk maçını Sivasspor'a karşı oynadık. Kendi evinde iyi oynayan güçlü bir ekip, bunu önceki senelerden de biliyorduk. Maça iyi başladık, oyunun kontrolü bizdeydi. 1-0 öne geçtik ama bundan sonra biraz rehavete kapıldık, topu rakibe bıraktık. Rakipte ilk yarı üzerimize gelip bir iki pozisyona girdi. İkinci yarıda yakaladıkları penaltı, bizim yaptığımız küçük hatalardan dolayı gelen bir penaltı oldu. İkinci yarı maç ortada geçti, biz de rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeni arkadaşlarda biraz güç eksikliği gözlemledim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.