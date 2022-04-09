Erol Bulut: İlk yarı farklı bir skorla içeri girebilirdik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren genç teknik adam, "İyi bir oyun oynadık. Trabzonspor gibi kaliteli bir takıma karşı oynadık. Defans ve hücumda iyiydik. İlk yarı farklı bir skorla içeri girebilirdik. Beraberlik iki takım da iyi bir sonuç. Kazansaydık, daha mutlu olurduk." ifadelerini kullandı.

"Sezon başındaki hedefimizden uzağız." diyen Erol Bulut, "Daha iyisini yapabilirdik. Atamadığınız zaman puan alamıyorsunuz. Bunun üzerine çalışacağız. Gelecek sezona daha iyi hazırlanacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.