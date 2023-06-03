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Spor

Cardiff City'de Erol Bulut dönemi başlıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, 48 yaşındaki başarılı teknik direktörü Erol Bulut ile anlaşma sağladı. 5 Haziran günü düzenlenecek tören ile imzalar atılacak.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 16:15 - Güncelleme:
Cardiff City'de Erol Bulut dönemi başlıyor
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İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de teknik direktörlük görevine Erol Bulut getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Türk teknik adamla anlaşmaya varıldığı, 5 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.

Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan Kıbrıslı Türk iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi de çalıştırmıştı.

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