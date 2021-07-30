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  • Erol Bulut istedi, Torgeir Borven Gaziantep FK'da
Spor

Erol Bulut istedi, Torgeir Borven Gaziantep FK'da

Kadrosuna iki forvet katmayı planlayan Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 400 bin euro karşılığında Ankaragücü'nün başarılı golcüsünü kadrosuna kattı.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:41 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 00:41
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TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü'nün başarılı golcüsü Torgeir Borven Süper Lig'de kaldı. 29 yaşındaki Norveçli golcü, Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı.

Spor Arena'nın haberine göre, Gaziantep ekibi, Borven transferi için Ankaragücü'ne 400 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Gaziantep FK bu bedelin yarısını peşin verecek, kalan yarısı ise gelecek sezon Ankaragücü'nün kasasına girecek.

Geçen sezon Ankaragücü formasıyla 30 maçta forma giyen Borven, 10 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

EROL BULUT 2 FORVET İSTEMİŞTİ

Takıma yeni oyuncular alınacağını bu konuda taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını vurgulayan teknik direktör Erol Bulut, 2 forvet alacaklarını söylemiş ve "İyi transferlere dokunduk ama futbolcular tercihlerini başka kulüpten yana kullandı. Birkaç futbolcunun daha üzerinde duruyoruz. En az iki forvet ile orta sahaya ve defansa futbolcu alacağız. Taraftarlarımız bilsin ki 4-5 transfer daha gözüküyor. Bunları en kısa zamanda takıma kazandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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