Spor

Erol Bulut: İstifamla bir şey değişeceğini zannetmiyorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe yenilgisi sonrası hataların sonucu belirlediğini belirtirken, kendisine yönelik istifa çağrılarına “Benim istifamla burada çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum” sözleriyle cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktörü Erol Bulut, kaybetmemeleri gereken bir maçtan puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Bulut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Göztepe mağlubiyetinin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Maçın gidişatına bakıldığında tipik bir beraberlik müsabakası havası olduğunu dile getiren Bulut, "İki takımın da duran toplardan gol bulabileceği bir ortam vardı. İlk golü biz bulduk. Bunları çalıştık. Rakibin uzun toplarla, duran toplarla, taç atışlarıyla gol bulmaya çalışacağını biliyorduk. Onun dışında rakibe hiç pozisyon vermedik. Yaptığımız gereksiz bir faulden sonra yediğimiz birinci gol. İkincisi de zaten söylediğimiz, çalıştığımız yerden yedik. Biz ikinci golü bulamayınca doğal olarak mağlup olduk. Kazanabileceğimiz, kaybetmememiz gereken bir maçtı. Hatalarınız rakip tarafından cezalandırılıyor, biz cezalandıramıyoruz. En büyük sorunumuz orada." diye konuştu.

Bulut, bugüne kadar taraftarın isteğine göre oyuncu değişikliği yapmadığını ifade etti.

Tecrübeli teknik direktör, istifa çağrısına ilişkin soruya ise "Taraftarın tepkisi doğal. Bazı şeyler iyi gitmediğinde taraftar mutsuzluğunu dile getiriyor. Kulübün içindeki durumu bildikleri halde bana istifa çağrısı yapmaktansa bence onları konuşmaları gerekiyor. Düzeltilmesi gereken çok farklı şeyler var. Benim istifamla burada çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum." yanıtını verdi.

