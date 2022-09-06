Erol Bulut: Kendi kalemize iki tane gol attık

Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybeden Gaziantep FK'da Erol Bulut, maçı değerlendirdi.

Bulut, "Maalesef akıllı oynamadık sonlara doğru. Onun da cezasını aldığımız mağlubiyetle yaşıyoruz. Oyuna iyi başladık, öne de geçtik. Ama yediğimiz gollere bakınca, kendi kalemize iki tane gol attık. Onların dışında maç 1-1'ken yakaladığımız pozisyonlar vardı onları atamazsan sen cezalandırılıyorsun. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Daha akıllı oynamamız gerekiyor. Çıkarken boşlukları vermemeliyiz. Çalışacağız." dedi.

Maçın kırılma anı da sorulan genç teknik adam, "Günay'ın muhteşem kurtardığı penaltı oldu. Ondan sonra yakaladığımız pozisyonlar... Onun faturasını ödedik bugün." cevabını verdi.