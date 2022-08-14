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Spor

Erol Bulut: Konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Ağustos 2022 Pazar 23:13 - Güncelleme:
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bazı konularda konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında maçında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, yeterince gol pozisyonuna girdiklerini ama yakaladıkları pozisyonları tam anlamıyla değerlendiremediklerini bunun da nedeninin konsantrasyon eksikliği olduğunu vurguladı.

Genel anlamda takım adına iyi bir maç olduğunu ifade eden Bulut, "Futbolcularım bu sıcak havada, nemli havada iyi bir performans gösterdiler. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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