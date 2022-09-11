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Spor

Erol Bulut: Maç 1-0 bitmiş olsaydı hak etmediğimiz bir 3 puan almış olacaktık

Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Eylül 2022 Pazar 23:47 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bugün oynadıkları futbolla taraftarlarına eziyet çektirdiklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlardan bugün oynadıkları futboldan dolayı özür diledi.

Sahada yapmak istediklerinin hiçbirini yapamadıklarını belirten Bulut. "Zaten maç 1-0 bitmiş olsaydı hak etmediğimiz bir 3 puan almış olacaktık. O yüzden rakibin de attığı penaltıyla puanları paylaştık. Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Bazen böyle maçlar oluyor bu da onlardan biriydi. Çabuk unutmamız lazım çünkü önümüzdeki hafta zorunlu deplasman maçımız var. Trabzon'a gideceğiz. O yüzden çabuk toparlamamız lazım. İyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık onunla sevinmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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