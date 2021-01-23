Erol Bulut: Mesut Özil'e yapılan yanlışlara sahada cevap vereceğiz

23 Ocak 2021 Cumartesi 23:43 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 23:43

Süper Lig'de topladığı 39 puanla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, A Spor'a konuştu.

Savunma konusunda öz eleştiride bulunan Bulut, "Defansa çok önem veriyoruz. Fenerbahçe'de 22 gol yemişiz, bence biraz fazla kalemizde gol gördük. Defans anlayışı, ligin başında tam istediğimiz anlamda gerçekleştiremiyorduk, son haftalarda daha iyi gidiyor. Sezon başında düşüncem topu hızlı kazanıp, rakip kaleye hızlı gitmekti. Bu tam aklımdaki gibi gitmedi. Sonra rakibe topu verip, sıkıştırıp, kazanarak kaleye gitme kararı aldık, o iyi bir görüntü çizdi. 6 maçın 5'ini kazandık bu felsefeyle." dedi.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ ON NUMARALAR ARASINDA"



Mesut Özil'in gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralar arasında yer aldığını belirten Bulut, "Mesut’un kalitesini konuşmaya gerek yok. Benim için Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi on numaralar arasında. Mesut bizim oyun felsefemize büyük katkı sağlayacaktır. Arkadaşları ona, o arkadaşlarına yardımcı olacaktır. Telefonda kısa bir görüşmem oldu sadece." şeklinde konuştu.

SAHADA YANIT VERECEĞİZ



Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılma süreci ve Arsenal'da forma şansı bulamamasıyla ilgili konuşan Bulut, "Mesut Özil'e hem İngiltere'de hem Almanya'da yapılan yanlışlara takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yanıt vereceğiz." dedi.

"BÜTÜN SİSTEMİ BİR FUTBOLCU ÜZERİNE DEĞİŞTİRMEK ZOR"

Bütün sistemi Mesut Özil üzerine kurmanın şu anda zor olduğunu belirten Bulut, "Mesut Özil sezon başı kampı yaşamadı bizimle. Şu anda bütün sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmek zor. Mesut Özil, sistemimizde en iyi şekilde yerini alacaktır. Takım arkadaşları da ona yardımcı olmalı. İyi analiz edeceğiz." diye konuştu.