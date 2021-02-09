09 Şubat 2021 Salı 23:57 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamaları şöyle:

"RAKİP ORTA YAPMAK İSTERKEN GOL ATTI"

"Maç bizim kontrolümüzde başladı. Rakip iyi defans yaptı. 45. dakikada basit hatadan bir gol ve kırmızı kart yedik. 70 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen baskılıydık. Rakip ikinci golde şanslıydı, Guldbransen orta yapmak isterken gol attı."

"BİR AN ÖNCE TOPARLANMALIYIZ"

"Kontrol bizdeydi ama tur atlamadığımız için bu bir şey ifade etmiyor. Bir an önce toparlanıp cumartesi günü oynayacağımız Karagümrük maçına en iyi şekilde hazır olmamız lazım."

EROL BULUT'UN BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün kaybetmek istemediğimiz maçı maalesef kaybettik. Tur atlamak isterdik. Maça başladığımızda kontrol 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının 45'inci dakikasında yaptığımız basit hata ve sonrasında kırmızı kart bizi eksik bıraktı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. 10 kişi oynamamıza rağmen ikinci yarı uzatmalarda 1-1'i yakaladık. Rakibin 96'ncı dakikada yakaladığı bir pozisyonda orta yapmak isterken kaleye giren bir şut oldu" dedi.

"ALTAY BUGÜN YORGUNLUĞUNDAN DOLAYI OYNAMADI"

Erol Bulut, kaleci tercihi ile ilgili olarak, "Futbolcularımla bir bireysel görüşmeler ve doktorla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Karacabey maçından bu yana Altay'ın kaç maç oynadığına bakarsak yorgundu. O yüzden Harun'u değerlendirdik. Altay bugün yorgunluğundan dolayı oynamadı" şeklinde konuştu.