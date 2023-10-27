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Spor

Erol Bulut: Salih Uçan bizim için pahalı bir oyuncu

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Salih Uçan'ın olası transferi hakkında yöneltilen soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, 'Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu. Bu haberleri kim yapıyor bilmiyorum.' sözlerini sarf etti.

27 Ekim 2023 Cuma 15:27 - Güncelleme:
Erol Bulut: Salih Uçan bizim için pahalı bir oyuncu
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Cardiff City Menajeri Erol Bulut, Türk ve İngiliz basınında çıkan Salih Uçan iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Wales Online'ın Salih Uçan ile ilgili sorusu üzerne Erol Bulut, "Bu transfer haberlerini ben de okudum. Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ve Siopis ile birlikte çok iyiydiler ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil." dedi.

Türk teknik adam, "Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu. Bu haberleri kim yapıyor bilmiyorum, belki de menajeri Beşiktaş'tan yeni bir sözleşme alabilmek için bu haberleri çıkarıyordur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SALİH'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2021 yazında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olan Salih Uçan'ın sözleşmesi, bu yaz sona erecek.

CARDIFF CITY, PREMİER LİG'E YÜKSELME SAVAŞINDA

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, İngiltere ikinci ligi Championship'te mücadele ediyor. 13 haftası geride kalan Championship'te Cardiff City, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 20 puanda ve Premier Lig'e yükselme playoff barajında yer alıyor.

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