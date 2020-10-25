Erol Bulut: Soyunma odasındaki birkaç sözümüz takımı ateşledi

25 Ekim 2020 Pazar 22:27 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 22:27

Fenerbahçe'de Erol Bulut, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliğiyle daha atak ve baskılı bir futbol oynamak istedik. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz takımı ateşledi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Müthiş bir geri dönüş.

"4'Ü DE BULABİLİRDİK"



Biz her maça kazanmak için çıkarız, Fenerbahçe için beraberlik bile kötü sonuç.

1-0 geri düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık.

Ufak tefek hatalar illaki oyun içinde var, defansta ve bitiricilikteki eksiklerin üstüne koymaya çalışıyoruz, inşallah böyle devam eder