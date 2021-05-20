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Spor

Erol Bulut Süper Lig'e döndü! Gaziantep FK...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK son olarak Fenerbahçe'de çalışan Erol Bulut ile anlaştı. Bulut 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA20 Mayıs 2021 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:19
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Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz.üz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

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