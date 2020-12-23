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Spor

Erol Bulut: Takımın yarısı yok

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:39 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:39
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Medipol Başakşehir'e karşı kazanmak için oynayacaklarını kaydeden Erol Bulut, "Başakşehir'de 3 yılım geçti. Güzel başarılara imza atıldı. Bu durumda bizim de katkımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe için çalışıyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir rakip var karşımızda. Ne kadar eksiğimiz olsa da galibiyet için oynayacağız. Hedeflediğimiz 3 puanı alıp yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz." dedi.

"TAKIMIN YARISI YOK"

Eksiklere dikkat çeken Erol Bulut, "Pandemi, sakatlıklar var. Sosa, Gökhan Gönül sakat. Tam hazır olmayanlar var. Pandemiden ötürü Ozan aramızda yok. Valencia, Perotti, Lemos, Pelkas, takımın yarısı yok. Şükürler olsun elimizdeki futbolcularla mücadelemizi vereceğiz ve inşallah 3 puan alacağız." ifadelerini kullandı.

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