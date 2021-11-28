İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2021 Pazar / 23 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erol Bulut: Trabzonspor maçındakine benzer bir performans...
Spor

Erol Bulut: Trabzonspor maçındakine benzer bir performans...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmayı iyi oynayarak kazanarak 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

AA28 Kasım 2021 Pazar 16:42 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 16:42
ABONE OL

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Konyaspor'u sahasında 3-2 yendikleri maçın ardından yakaladıkları pozisyonları daha iyi değerlendirerek bugün 3 puanı aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, bugün iki takımın gerçekten taraftar açısından güzel bir futbol olduğunu düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Göze hoş gelen pozisyon ve oyun vardı. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Geçen hafta Trabzonspor maçında oynadığımız futbol ve gösterdiğimiz performans bugünkü maçta da ona yakın performans gösterdik. İyi oynayarak pozisyonlarımızı daha iyi değerlendirerek bugün 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz 3 puan olduğunu düşünüyorum. Takım ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Yolumuza inşallah bu şekilde devam edeceğiz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.