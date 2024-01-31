Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son 3 maçta kadroya almadığı Ryan Kent'i takımda düşünmediğini net şekilde gösterdi.
EROL BULUTLU CARDIFF TALİP OLDU
Hull City, görüşmelerdeki tavrından dolayı İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçmişti.
27 yaşındaki kanat için Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'in devreye girdiği öğrenildi. Bordo-Mavili ekip, Kent ve menajeriyle görüşmelere başladı.
Hırvat devi Dinamo Zagreb de İngiliz oyuncuyla ilgileniyor.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.