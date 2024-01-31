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  • Erol Bulut transferde düğmeye bastı! Fenerbahçe'nin yıldızı Cardiff'e
Spor

Erol Bulut transferde düğmeye bastı! Fenerbahçe'nin yıldızı Cardiff'e

Teknik direktör Erol Bulut'un başında olduğu Championship ekibi Cardiff, Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu Ryan Kent için devreye girdi. İşte detaylar...

Fanatik31 Ocak 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Erol Bulut transferde düğmeye bastı! Fenerbahçe'nin yıldızı Cardiff'e
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son 3 maçta kadroya almadığı Ryan Kent'i takımda düşünmediğini net şekilde gösterdi.

EROL BULUTLU CARDIFF TALİP OLDU

Hull City, görüşmelerdeki tavrından dolayı İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçmişti.

27 yaşındaki kanat için Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'in devreye girdiği öğrenildi. Bordo-Mavili ekip, Kent ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Hırvat devi Dinamo Zagreb de İngiliz oyuncuyla ilgileniyor.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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