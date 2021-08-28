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Spor

Erol Bulut: Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, 'Geçen hafta da aynı sıkıntıları yaşadık. Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz.' dedi.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:00 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:00
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, ilginç bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Müsabakayı kazanmak istediklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Yeterince gol pozisyonuna girdik. Üç maçlık kadar gol pozisyonu ürettik ama maalesef istediğimiz son vuruşu inanarak yapmadık, golü bulamadık. Ondan sonra futbolda olduğu gibi bireysel iki hata yaptık. Rakip 3 kere kalemize geldi, iki pozisyondan gol yedik, nitekim 3 puanı kaybettik. Geçen hafta da aynı sıkıntıları yaşadık. Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz. Maçta yeterince gol pozisyonu ürettik, direkten dönen iki topumuz var. Golü atamadığınız zaman maalesef hatalardan dolayı maçı kaybediyorsunuz. Üzerinde çalışacağız."

Erol Bulut, bireysel hataları en aza indirmek ve gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmek için çalışacaklarını anlatarak, "Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Transfer dönemi bitene kadar aramıza katılabilecek birkaç arkadaşımız olabilir, onun üzerinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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