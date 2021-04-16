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Spor

Erol Bulut'a talip çıktı! Sürpriz teklif...

Yunanistan Ligi'nin köklü takımlarından AEK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut ile ilgileniyor. Teknik direktör arayışında olan AEK'nın listesinde Erol Bulut'ta yer alıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 23:23 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 23:23
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Sezon başında Fenerbahçe'nin başına getirilen ancak alınan sonuçlar nedeniyle takımdan gönderilen Erol Bulut'a Yunanistan'dan AEK talip oldu.

Yunan basınında yer alan habere göre teknik direktör arayışlarını sürdüren AEK'nın 46 yaşındaki çalıştırıcıyı gündemine aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, futbolculuk döneminde Olympiakos, Panionios gibi takımların formalarını giyen Erol Bulut'un ülke futbolunu bildiği belirtildi.

Sarı lacivertli kulüple toplamda 34 maça çıkan Bulut; 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

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