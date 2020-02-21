İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0995
  • EURO
    6,6226
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erol Bulut'la Mert Hakan arasında ‘Fatih Terim' kavgası!
Spor

Erol Bulut'la Mert Hakan arasında ‘Fatih Terim' kavgası!

Zirve yolunda son derece kritik maçta Sivasspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

21 Şubat 2020 Cuma23:34 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 23:40

Mücadelenin 8.dakikasinda tecrübeli defans oyuncusu Caulker’ın ceza sahasi içerisinde Mert Hakan’a yaptığı tehlikeli harekete penaltı veren Zorbay Kucuk, ev sahibi ekibe sezonun ilk penaltısını çalarken Mert Hakan’ın duran topu gole çevirmesi taraftarları ayağa kaldırdı. Attığı golden sonra Alanyaspor hocası Erol Bulut’un yanına kadar gelerek sevinç yasayan Mert Hakan rakip takımın teknik heyetini kızdırırken aradaki tartışma devre arasına kadar sürdü.

Soyunma odasına giderken Erol Bulut’un Mert Hakan’a ‘Fatih Terim’i çok mu seviyorsun’ diyerek bağırdığı iddia edilirken, yıldız futbolcunun tünelde ‘Evet’ yanıtını verdiği belirtildi.

Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Sivasspor puanını 45 yaparken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’ın kesin olarak Galatasaray’la anlaşmaya vardığı bildirildi.

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'
Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.