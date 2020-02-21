21 Şubat 2020 Cuma23:34 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 23:40

Mücadelenin 8.dakikasinda tecrübeli defans oyuncusu Caulker’ın ceza sahasi içerisinde Mert Hakan’a yaptığı tehlikeli harekete penaltı veren Zorbay Kucuk, ev sahibi ekibe sezonun ilk penaltısını çalarken Mert Hakan’ın duran topu gole çevirmesi taraftarları ayağa kaldırdı. Attığı golden sonra Alanyaspor hocası Erol Bulut’un yanına kadar gelerek sevinç yasayan Mert Hakan rakip takımın teknik heyetini kızdırırken aradaki tartışma devre arasına kadar sürdü.

Soyunma odasına giderken Erol Bulut’un Mert Hakan’a ‘Fatih Terim’i çok mu seviyorsun’ diyerek bağırdığı iddia edilirken, yıldız futbolcunun tünelde ‘Evet’ yanıtını verdiği belirtildi.

Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Sivasspor puanını 45 yaparken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’ın kesin olarak Galatasaray’la anlaşmaya vardığı bildirildi.