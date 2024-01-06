Erol Bulutlu Cardiff City'ye soğuk duş!

FA Cup 3. tur mücadelesinde Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Sheffield Wednesday deplasmanına konuk oldu. Cardiff City, Hillsborough'ta oynanan maçtan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Sheffield'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Josh Windass, 38. dakikada Romaine Sawyers (kendi kalesine), 40. dakikada Liam Palmer ve 90. dakikada Mallik Wilks attı.

Cardiff City, 4. dakikada Ryan Wintle ve 7. dakikada Callum Robinson ile iki penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Cardiff City, FA Cup'a veda etti. Sheffield Wednesday ise turnuvada tur atladı.

CHELSEA, FA CUP'TA 4 KÖŞE!



İngiltere FA Cup 3. tur maçında Chelsea, sahasında Preston ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Armando Broja, 66. dakikada Thiago Silva, 69. dakikada Raheem Sterling ve 85. dakikada Enzo Fernandez attı.

Chelsea bu sonuçla FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.